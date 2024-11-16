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16 ноября, 12:34

Друг Светличной рассказал, что она умерла в Первом московском хосписе

Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей

Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась в Первом московском хосписе. Об этом рассказал её друг Павел Соседов в беседе с ТАСС. По его словам, актриса страдала от долгой и продолжительной болезни.

«Диагноз, я, конечно, точно не скажу, но помимо её, так сказать, основного диагноза — у нее была деменция, болезнь Альцгеймера — было онкологическое заболевание в течение последних 5 месяцев», — сказал он.

Стала известна дата прощания со Светланой Светличной
Стала известна дата прощания со Светланой Светличной

Напомним, о смерти Светланы Светличной сообщили днём 16 ноября. Актрисе было 84 года. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Недавно у Светличной диагностировали рак. Весной она пережила обильный инфаркт миокарда. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера звезда советских картин практически полностью лишилась памяти. В августе этого года ей присвоили паллиативный статус.

Николай Рюмин
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