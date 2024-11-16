Друг Светличной рассказал, что она умерла в Первом московском хосписе

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась в Первом московском хосписе. Об этом рассказал её друг Павел Соседов в беседе с ТАСС. По его словам, актриса страдала от долгой и продолжительной болезни.

«Диагноз, я, конечно, точно не скажу, но помимо её, так сказать, основного диагноза — у нее была деменция, болезнь Альцгеймера — было онкологическое заболевание в течение последних 5 месяцев», — сказал он.