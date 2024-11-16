Стала известна дата прощания со Светланой Светличной
Светлану Светличную похоронят на Ваганьковском кладбище
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева
Актрису Светлану Светличную похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с сыном и мужем. Об этом сообщает SHOT. Прощание с заслуженной артисткой РСФСР пройдёт 20 ноября в Белом зале Дома кино.
В первом браке с актёром Владимиром Ивашовым Светличная была 35 лет. У них родились двое сыновей — Алексей и Олег. Второй скончался в 2006 году, был похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с отцом.
Напомним, о смерти Светланы Светличной сообщили сегодня днём. Актрисе было 84 года. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Ранее у Светличной диагностировали рак. В марте этого года она пережила сильный инфаркт миокарда. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера звезда советского экрана практически полностью потеряла память. В августе этого года ей присвоили паллиативный статус.