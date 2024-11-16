Стала известна дата прощания со Светланой Светличной

Актрису Светлану Светличную похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с сыном и мужем. Об этом сообщает SHOT. Прощание с заслуженной артисткой РСФСР пройдёт 20 ноября в Белом зале Дома кино.

В первом браке с актёром Владимиром Ивашовым Светличная была 35 лет. У них родились двое сыновей — Алексей и Олег. Второй скончался в 2006 году, был похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с отцом.