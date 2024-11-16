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16 ноября, 09:30

Названа предварительная причина смерти Светланы Светличной

SHOT: Причиной смерти Светланы Светличной стала сердечная недостаточность

Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Шамуков Руслан

Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Шамуков Руслан

Состояние легендарной артистки Светланы Светличной стремительно ухудшалось последние несколько месяцев. Как узнал SHOT, она получала питание внутривенно и была прикована к постели. Предварительная причина смерти звезды — сердечная недостаточность.

По данным телеграм-канала, весной текущего года Светличную доставили в НИИ имени Склифосовского с инфарктом в тяжёлом состоянии. Она находилась в реанимации, а после её перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных.

Напомним, о смерти Светланы Светличной сообщила кинокритик Сусанна Альперина. Звезде советского кинематографа было 84 года. Известно, что последние годы у актрисы были серьёзные проблемы со здоровьем.

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