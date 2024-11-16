Названа предварительная причина смерти Светланы Светличной
SHOT: Причиной смерти Светланы Светличной стала сердечная недостаточность
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Шамуков Руслан
Состояние легендарной артистки Светланы Светличной стремительно ухудшалось последние несколько месяцев. Как узнал SHOT, она получала питание внутривенно и была прикована к постели. Предварительная причина смерти звезды — сердечная недостаточность.
По данным телеграм-канала, весной текущего года Светличную доставили в НИИ имени Склифосовского с инфарктом в тяжёлом состоянии. Она находилась в реанимации, а после её перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных.
Напомним, о смерти Светланы Светличной сообщила кинокритик Сусанна Альперина. Звезде советского кинематографа было 84 года. Известно, что последние годы у актрисы были серьёзные проблемы со здоровьем.