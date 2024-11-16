«Вся жизнь — яркий момент»: Подруга Светличной потрясена гибелью актрисы

Близкая подруга актрисы Светланы Светличной Елена Перелыгина потрясена новостью о гибели артистки. Об этом она рассказала в разговоре с Life.ru.

«Замечательный человек, который всегда искрился добротой, красотой. Вся её жизнь — это один яркий, замечательный момент. Я потрясена. Светлана — яркий и творческий человек», — отметила Елена Перелыгина.