«Вся жизнь — яркий момент»: Подруга Светличной потрясена гибелью актрисы
Подруга Светличной Перелыгина: Вся её жизнь — это один яркий момент
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Невар Виталий
Близкая подруга актрисы Светланы Светличной Елена Перелыгина потрясена новостью о гибели артистки. Об этом она рассказала в разговоре с Life.ru.
«Замечательный человек, который всегда искрился добротой, красотой. Вся её жизнь — это один яркий, замечательный момент. Я потрясена. Светлана — яркий и творческий человек», — отметила Елена Перелыгина.
О смерти Светланы Светличной сообщили сегодня днём. Звезде «Бриллиантовой руки» было 84 года. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Актриса скончалась во сне. Напомним, ранее у Светличной диагностировали онкозаболевание. К тому же, в марте этого года она пережила сильный инфаркт миокарда. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера заслуженная артистка РСФСР практически полностью потеряла память. В августе этого года ей присвоили паллиативный статус.