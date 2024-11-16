Светлана Светличная умерла во сне
SHOT: Тяжелобольная актриса Светлана Светличная умерла во сне
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Советская и российская актриса Светлана Светличная умерла во сне утром 16 ноября в стационаре, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, у неё остановилось сердце.
Как известно, долгое время звезда фильма «Бриллиантовая рука» была тяжело больна — у неё диагностировали рак. В марте этого года она пережила острый инфаркт миокарда. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера актриса практически полностью потеряла память. В августе этого года Светличной присвоили паллиативный статус. Артистка сама дала согласие на это.
Напомним, о смерти Светланы Светличной стало известно сегодня днём. Звезде советского кинематографа было 84 года. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.