Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 09:41

Светлана Светличная умерла во сне

SHOT: Тяжелобольная актриса Светлана Светличная умерла во сне

Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Советская и российская актриса Светлана Светличная умерла во сне утром 16 ноября в стационаре, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, у неё остановилось сердце.

Как известно, долгое время звезда фильма «Бриллиантовая рука» была тяжело больна — у неё диагностировали рак. В марте этого года она пережила острый инфаркт миокарда. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера актриса практически полностью потеряла память. В августе этого года Светличной присвоили паллиативный статус. Артистка сама дала согласие на это.

Напомним, о смерти Светланы Светличной стало известно сегодня днём. Звезде советского кинематографа было 84 года. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров умер в 39 лет
Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров умер в 39 лет
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Светлана Светличная
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar