Близкие регулярно навещали Светлану Светличную в стационаре
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Близкие часто навещали актрису Светлану Светличную в стационаре. Как сообщает SHOT, к ней регулярно приходили внучка Мария и сын Алексей.
Последние недели артистка была в тяжёлом состоянии — не вставала с постели, с трудом реагировала на слова медиков.
Напомним, у Светланы Светличной диагностировали рак. А в марте этого года актриса пережила острый инфаркт миокарда. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера Светличная практически полностью потеряла память. В августе этого года ей присвоили паллиативный статус. Сегодня стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР. Ей было 84 года.