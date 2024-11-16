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16 ноября, 10:00

Близкие регулярно навещали Светлану Светличную в стационаре

Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Близкие часто навещали актрису Светлану Светличную в стационаре. Как сообщает SHOT, к ней регулярно приходили внучка Мария и сын Алексей.

Последние недели артистка была в тяжёлом состоянии — не вставала с постели, с трудом реагировала на слова медиков.

Напомним, у Светланы Светличной диагностировали рак. А в марте этого года актриса пережила острый инфаркт миокарда. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера Светличная практически полностью потеряла память. В августе этого года ей присвоили паллиативный статус. Сегодня стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР. Ей было 84 года.

Названа предварительная причина смерти Светланы Светличной
Названа предварительная причина смерти Светланы Светличной
Никита Никонов
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