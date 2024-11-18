Какие 6 культовых фильмов СССР Европа пересматривает снова и снова

Советское кино — явление противоречивое и многогранное. Внутри страны оно часто подвергалось критике, а его наследие до сих пор вызывает споры. Однако за пределами СССР — и особенно в Европе — некоторые советские фильмы обрели культовый статус, став объектом постоянного переосмысления и пересмотров. Эти картины, часто игнорируемые или забытые на родине, находят глубокий отклик у европейской аудитории, раскрывая неожиданные грани советской истории и культуры, а также затрагивая вечные темы. Какие фильмы СССР необычайно популярны за рубежом?

«Сталкер» (1979)

Фильм «Сталкер», режиссёр Андрей Тарковский, сценаристы Борис и Аркадий Стругацкие / Kinopoisk

Тарковский известен своей уникальной эстетикой и мастерством в создании атмосферных сцен. Его внимание к деталям, использование природы и света создают визуально захватывающий видеоряд, который выделяет фильм «Сталкер» среди многих других. Эту картину Тарковского в Европе особенно полюбили за смысл: в кино герой вместе со зрителями исследует тему поиска смысла жизни и глубоких человеческих желаний. "Сталкер" поднимает сложные и насущные вопросы мировоззрения, религии, философии и человеческой природы. Его многослойный сюжет и символика позволяют зрителям по-разному интерпретировать происходящее.

«Солярис» (1972)

Фильм «Солярис», режиссёр Андрей Тарковский, сценарист Фридрих Горенштейн и др. / Kinopoisk

Все знают, как сильно Андрея Тарковского ценят за пределами России и некоторые даже считают «Солярис» более значимым, чем культовую «Космическую одиссею 2001 года». Однако сам Тарковский всегда реагировал негативно на сравнения своего фильма с работой Стэнли Кубрика. По его мнению, «Одиссея» — это в первую очередь визуальное произведение, тогда как «Солярис» сосредоточен на чувствах и восприятии.

Мюзикл «Мама» (1976)

Фильм «Мама», режиссёр Элизабета Бостан, сценарист Юрий Энтин / Kinopoisk

Музыкальная сказка «Мама» с Михаилом Боярским и Людмилой Гурченко в главных ролях основана на истории «Волка и семерых козлят» и изначально снималась на трёх языках — русском, румынском и английском — для широкого европейского проката. Советский мюзикл обрёл огромную популярность за рубежом: в Норвегии он стал традиционным новогодним фильмом, а в Румынии его до сих пор считают экранизацией собственной народной сказки о козлятах и волке. Интересно, что в румынской версии сказки — три козлёнка, в русской — семь, поэтому в фильме, как предполагают, количество козлят было скомпрометировано до пяти.

«Андрей Рублёв» (1966)

Фильм «Андрей Рублёв», режиссёр Андрей Тарковский, сценарист Андрей Кончаловский / Kinopoisk

Это кино зарубежные зрители смотрят, чтобы понять, что такое эта наша загадочная русская душа с её православием. Фильм «Андрей Рублёв» получил особую признательность среди голливудских режиссёров, таких как Роберт Эггерс, который является автором исторической драмы «Варяг», близкой по атмосфере к «Рублёву».

«Летят журавли» (1957)

Фильм «Летят журавли», режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Виктор Розов / Kinopoisk

Фильм Михаила Калатозова «Летят журавли», получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и ставший самым кассовым фильмом, удостоенным этой награды, имел огромный международный успех, особенно во Франции. Зарубежная аудитория, восхищённая картиной, писала Калатозову о «загадочной русской душе», а актриса Татьяна Самойлова даже получала предложения поработать в Голливуде.

Однако в СССР успех фильма был встречен неоднозначно. Хрущёв критиковал героиню Самойловой, назвав её «продажной женщиной», что привело к опале для актрисы и ограничению её поездок за границу. Сам Калатозов подвергся давлению со стороны властей, потому как содержание его картины «Летят журавли» посчитали «сомнительным».

«Кин-дза-дза!» (1986)

Фильм «Кин-дза-дза!», режиссёр Георгий Данелия, сценаристы Реваз Габриадзе, Георгий Данелия / Kinopoisk

«Безумный Макс» встречается с «Монти Пайтоном» в стиле Тарковского» — так охарактеризовали советский фильм «Кин-дза-дза!» в 2016 году в британском онлайн-издании Little White Lies. Эта фантастическая комедия Георгия Данелии, рассказывающая о двух землянах, неожиданно попавших на планету Плюк, привлекла западных зрителей своей антиутопической атмосферой. В отзывах на сайте IMDb иностранцы отмечают замечательную игру актёров и захватывающий сюжет, называют фильм умной комедией и даже проводят параллели с «Звёздными войнами».