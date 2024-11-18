Турецкая адаптация «Холопа» с Керемом Бюрсином выйдет в прокат в январе 2025 года

Турецкий ремейк популярной российской комедии «Холоп» под названием «Холоп. Великолепный век» появится в российском кинопрокате 23 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

В главной роли — известный актер Керем Бюрсин, запомнившийся зрителям по сериалу «Постучись в мою дверь». Он исполнит роль избалованного наследника Мете, который волей судьбы оказывается в Османской империи XVI века.

Сюжет фильма повторяет оригинальную российскую версию, но с восточным колоритом. Мете, привыкший к роскошной жизни и безответственности, после очередной выходки оказывается в прошлом, где ему предстоит научиться ответственности и выжить в новых условиях.

Режиссер Онур Унлю обещает сочетание драмы и комедийных элементов, создавая атмосферу, сравнимую с шекспировским «Укрощением строптивой». В фильме также снялись Ахмет Мюмтаз Тайлан в роли отца Мете и Эркан Колчак Кёстендиль, сыгравший психолога, который помогает главному герою измениться. Главную женскую роль исполнила Мелис Сезен, воплотившая образ Асены. Производством занималась турецкая студия Kunay Film совместно с российской Yellow, Black and White.

Клим Шипенко, режиссер оригинальных фильмов «Холоп» и «Холоп 2» отмечает: «Появление новых международных адаптаций свидетельствует о высокой оценке нашей работы зарубежными коллегами. Участие в проекте известного актера Керема Бюрсина говорит о большом потенциале истории на местных и иностранных рынках».

Поклонники оригинальной франшизы могут ожидать захватывающую комедию, которая сохраняет дух оригинала, но предлагает новое культурное измерение. Съемки завершены, а трейлер уже доступен для зрителей.