Общественники возмутились прокатом фильма «Анора» про стриптизёршу и бандитов из РФ в Год семьи

Российским актёрам стоит задуматься над участием в проектах, пропагандирующих традиционные ценности, и перестать сниматься в фильмах, выставляющих россиян в неприглядном свете. Об этом в беседе с Life.ru призвал председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов, комментируя выход в прокат фильма «Анора», рассказывающий историю про стриптизёршу, выходящую замуж за сына российского бизнесмена.

«Фильм «Анора» — американский проект, который идёт в нашем прокате и собирает огромные деньги, — вызывает множество вопросов и споров. Он не пропагандирует ничего хорошего, а просто уничтожает нашу культуру. Фильм представляет Россию и русских в крайне негативном свете, показывая США как беззащитную перед натиском наглых русских олигархов. Герои ведут антисоциальный и аморальный образ жизни, участвуя в коррупционных схемах и используя свои связи для выхода из сложных ситуаций», — сказал Иванов.

Парламентарий напомнил, что на Каннском фестивале картина режиссёра Шона Бейкера получила Пальмовую ветвь. Это ещё раз подчёркивает готовность европейской публики поддерживать проекты, выставляющие русских в негативном свете. Подобное отношение усиливает предвзятость и усугубляет конфликты, считает Иванов.

В съёмках участвовали российские актёры Алексей Серебряков и Юрий Борисов. По мнению общественника, им следовало бы сосредоточиться на патриотичном контенте, продвигающем культурные ценности России. Кроме того, Иванов задался вопросом, почему такие картины выходят в российском прокате в Год семьи.