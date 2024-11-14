В Госдуме объяснили, что включает стратегия «семейноцентризма»

Это вообще сложно — разъединить демографию и семью. Потому что у нас всё внутри семьи: рождение, жизнь. Поэтому чем более крепкими будут семьи, тем лучше будет развиваться демография. Будет больше рождаться детей, люди будут дольше жить. А вообще есть очень интересные факты, которые говорят о том, что женатые и замужние люди живут дольше, они заводят детей, собак, мотивируют друг друга, заботятся. Поэтому всё связано.