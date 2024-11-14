В Госдуме объяснили, что включает стратегия «семейноцентризма»
Депутат Буцкая: Стратегия «семейноцентризма» объединит демографию и семью
В разработке демографической стратегии «семейноцентризма», которую собираются реализовать в России, принял участие каждый регион — все субъекты высказали свои пожелания. Об этом в беседе с Life.ru рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она также объяснила, что входит в стратегию.
По её словам, стратегия «семейноцентризма» объединит семейную политику и демографическую политику.
Это вообще сложно — разъединить демографию и семью. Потому что у нас всё внутри семьи: рождение, жизнь. Поэтому чем более крепкими будут семьи, тем лучше будет развиваться демография. Будет больше рождаться детей, люди будут дольше жить. А вообще есть очень интересные факты, которые говорят о том, что женатые и замужние люди живут дольше, они заводят детей, собак, мотивируют друг друга, заботятся. Поэтому всё связано.
Буцкая подчеркнула, что в стратегии отражены все направления — от идеологии до бытовых моментов, в том числе здоровье, образ жизни, образование, меры соцподдержки.
Напомним, ранее стало известно, что правительство подготовило стратегию изменений в демографическую и семейную политику России. Стратегия прежде всего направлена на повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи и брака, а также сохранение и продвижение традиционных ценностей. Реализовать инициативы планируется в два шага: первый охватывает 2025—2030 годы, а второй рассчитан на 2031—2036 годы.
Life.ru