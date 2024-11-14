Рождаемость в России повысят с помощью новой стратегии «семейноцентризма»
В кабмине разработали демографическую стратегию «семейноцентризма»
Правительство подготовило стратегию внесения изменений в демографическую и семейную политику России, она будет рассчитана до 2036 года. Документ в частности содержит ряд инициатив, направленных на улучшение правил предоставления маткапитала и системы выплаты алиментов. Об этом сообщает РБК.
Стратегия прежде всего направлена на повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи и брака, а также сохранение и продвижение традиционных ценностей. Реализовать инициативы планируется в два шага: первый охватывает 2025—2030 годы, на этом этапе упор делается на законодательные изменения и запуск нацпроекта «Семья», а второй рассчитан на 2031—2036 годы, с реализацией дополнительных мер.
Одним из приоритетов стратегии является улучшение поддержки семей в зависимости от количества детей. Среди мер предусмотрены:
- совершенствование предоставления материнского капитала и упрощение его получения;
- введение новых регуляций для выплат по алиментам, что гарантирует поддержку одиноких родителей.
Кроме того, планируется ввести систему наград для многодетных дедушек и бабушек, которые принимают активное участие в воспитании внуков. Это подчеркнёт высокую ценность связи между поколениями внутри семьи.
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