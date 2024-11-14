Двум семьям из курского приграничья вручили первые сертификаты на жильё
Алексей Смирнов на встрече с жителями приграничья. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Две многодетные семьи из приграничных районов Курской области стали первыми обладателями жилищных сертификатов. Заявки на получение документов были поданы ими в утром 13 ноября, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Он отметил, что лично вручил сертификаты многодетным семьям, пожелав им всего наилучшего. Также Смирнов рассказал, что совместно с министром транспорта России Романом Старовойтом посетил новый пункт личного приёма граждан, открывшийся после встречи представителей федеральных и региональных властей с жителями приграничных территорий.
Согласно данным Правительства Курской области, в первый день работы пункта подано более 1,6 тысячи заявлений на получение жилищных сертификатов. Из них 1089 заявок поступило в министерство строительства области, 622 в МФЦ, а 90 — в органы социальной защиты.
Ранее губернатор Курской области заявил, что общие затраты на восстановление Курской области после нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в регионе превысят 700 миллиардов рублей. Напомним, 6 августа подразделения ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область с целью захвата территории РФ, однако их продвижение было остановлено. По последним данным, за время боевых действий в приграничной зоне противник потерял более 31 тысячи военнослужащих и 195 танков.