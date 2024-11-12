Хуснуллин рассказал про меры поддержки курян, пострадавших из-за вылазки ВСУ

Жилищные сертификаты в Курской области в первую очередь предоставят многодетным семьям, пенсионерам, участникам СВО. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся в регионе с рабочей поездкой.

«Сегодня мы договорились, и наши жители поддержали, что в первую очередь сертификаты, учитывая, что количество людей достаточно большое, получат многодетные семьи, это будут пожилые люди, пенсионеры и дееспособные участники СВО», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также отметил, что необходимо точно установить, какие жители населённых пунктов Курской области имеют право на получение жилищных сертификатов.

Кроме того, решат вопрос с компенсацией расходов на аренду жилья для переселенцев из приграничных районов. Она будет зависеть от состава семьи. Например, семьи, состоящие из одного родителя или не имеющие многодетного статуса, будут получать по 20 тысяч рублей, а многодетные — 40 тысяч рублей.