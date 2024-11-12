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12 ноября, 11:27

Хуснуллин прокомментировал ситуацию в приграничном районе, где сняли главу администрации

Хуснуллин: Вопросы соцподдержки жителей Суджанского района взяты на контроль

Все обращения жителей Суджанского района Курской области по поводу мер социальной поддержки, в связи с отставкой главы района Александра Богачева, находятся под контролем. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на пресс-подходе 12 ноября.

«Люди задавали конкретные и системные вопросы, касающиеся, например, сертификатов, сроков их выдачи и порядка оплаты за жилье. Губернатор Курской области Алексей Смирнов ответил на все вопросы. Все обращения учтены и находятся под контролем», — отметил он.

Главу Суджанского района уволили под аплодисменты на встрече с местными жителями
Главу Суджанского района уволили под аплодисменты на встрече с местными жителями

Напомним, о грядущей отставке Александра Богачёва стало известно сегодня. Причиной такого решения стало поведение чиновника в отношении населения: глава Суджанского района не хотел идти на контакт с местными жителями после украинского вторжения.

Обложка ©

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Марина Фещенко
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