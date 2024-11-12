Хуснуллин прокомментировал ситуацию в приграничном районе, где сняли главу администрации
Хуснуллин: Вопросы соцподдержки жителей Суджанского района взяты на контроль
Все обращения жителей Суджанского района Курской области по поводу мер социальной поддержки, в связи с отставкой главы района Александра Богачева, находятся под контролем. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на пресс-подходе 12 ноября.
«Люди задавали конкретные и системные вопросы, касающиеся, например, сертификатов, сроков их выдачи и порядка оплаты за жилье. Губернатор Курской области Алексей Смирнов ответил на все вопросы. Все обращения учтены и находятся под контролем», — отметил он.
Напомним, о грядущей отставке Александра Богачёва стало известно сегодня. Причиной такого решения стало поведение чиновника в отношении населения: глава Суджанского района не хотел идти на контакт с местными жителями после украинского вторжения.
Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС