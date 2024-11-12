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Регион
12 ноября, 08:19

Главу Суджанского района уволили под аплодисменты на встрече с местными жителями

Главу Суджанского района Богачёва уволили во время встречи с местными жителями

В отставку отправили главу Суджанского района Александра Богачёва. Его уволили утром 12 ноября во время встречи руководства региона с местным населением. Причиной стало то, что Богачёв не захотел идти на контакт с жителями.

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

По данным SHOT, местные жители района собрались 12 ноября в концертном зале «Свиридовский». Там проводилась встреча руководства региона. При этом Богачёв идти на контакт с людьми не желал. Он не отвечал на важные вопросы о мерах соцподдержки.

В результате своего постоянного бездействия главу региона решили убрать с поста. Данный вопрос стал одним из первых, что обсуждали на встрече. Когда решение удовлетворили, в зале раздались аплодисменты.

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Ранее в оставку ушёл губернатор Ростовской области. Теперь Василий Голубев будет заниматься другой работой. Он поблагодарил своих коллег и соратников за результативные и эффективные шаги в развитии. Также отметил, что жители региона постоянно действовали как команда и их слаженность позволила решить большое число актуальных вопросов,

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VK / Александр Богачёв

Наталья Афонина
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