Правительство Японии подаёт в отставку перед выборами нового премьер-министра

В Японии правительство подало в отставку перед выборами нового премьер-министра, которые пройдут на специальной сессии парламента. Это традиционный шаг, приуроченный к началу процесса переизбрания главы кабинета после обновления состава законодательного органа. Сессия назначена на 11 ноября и пройдёт по итогам выборов в нижнюю палату парламента, которые состоялись 27 октября. Об этом пишет агентство Kyodo News.

По результатам голосования правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и её коалиционный партнёр, партия «Комэйто», потеряли несколько мест. ЛДП теперь имеет 191 место вместо 247, а «Комэйто» — 24 места вместо 32. Несмотря на это, у действующего премьер-министра Сигэру Исибы есть значительные шансы быть переизбранным на пост главы правительства. Однако ожидается, что голосование в парламенте может пройти в два тура: в первом ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более половины голосов.

В случае, если Исиба будет переизбран, он сформирует новый кабинет уже в понедельник. Как сообщают источники, премьер-министр планирует внести минимальные изменения в состав министерств, в основном заменяя депутатов, которые не смогли сохранить свои места в парламенте.

Некоторые назначения уже известны. Бывший старший вице-министр иностранных дел Кэйсукэ Судзуки, как ожидается, возглавит министерство юстиции. Таку Это вновь назначат на пост министра сельского хозяйства, а Хиромаса Накано, депутат от "Комэйто", станет министром земельных ресурсов, сменив Тэцуо Сайто, который недавно возглавил "Комэйто".