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Регион
11 ноября, 17:02

Власти Курской области оценили затраты по восстановлению региона

Смирнов: Затраты по восстановлению Курской области превысят 700 млрд рублей

Общие затраты на восстановление Курской области после нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в регионе превысят 700 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«Где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 миллиардов рублей. С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области — более 700 миллиардов рублей», — указал глава региона во время оперативного совещания.

Губернатор добавил, что в затратах учитывается ущерб, нанесённый предприятиям, агропромышленным комплексам (АПК), социальным учреждениям, коммунальной инфраструктуре и остальным объектам.

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Напомним, рано утром 6 августа подразделения ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область с целью захвата территории РФ, однако их продвижение было остановлено. По последним данным, за время боевых действий в приграничной зоне противник потерял более 31 тысячи военнослужащих и 195 танков. Российские бойцы продолжают выдавливать врага со своей земли.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Дарья Нарыкова
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