Власти Курской области оценили затраты по восстановлению региона

Общие затраты на восстановление Курской области после нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в регионе превысят 700 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.

«Где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 миллиардов рублей. С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области — более 700 миллиардов рублей», — указал глава региона во время оперативного совещания.

Губернатор добавил, что в затратах учитывается ущерб, нанесённый предприятиям, агропромышленным комплексам (АПК), социальным учреждениям, коммунальной инфраструктуре и остальным объектам.