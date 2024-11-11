Власти Курской области оценили затраты по восстановлению региона
Смирнов: Затраты по восстановлению Курской области превысят 700 млрд рублей
Общие затраты на восстановление Курской области после нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в регионе превысят 700 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов.
«Где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 миллиардов рублей. С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области — более 700 миллиардов рублей», — указал глава региона во время оперативного совещания.
Губернатор добавил, что в затратах учитывается ущерб, нанесённый предприятиям, агропромышленным комплексам (АПК), социальным учреждениям, коммунальной инфраструктуре и остальным объектам.
Напомним, рано утром 6 августа подразделения ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область с целью захвата территории РФ, однако их продвижение было остановлено. По последним данным, за время боевых действий в приграничной зоне противник потерял более 31 тысячи военнослужащих и 195 танков. Российские бойцы продолжают выдавливать врага со своей земли.
ТАСС / Михаил Климентьев