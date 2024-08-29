Кабмин выделил 36 млн рублей на средства РЭБ для курского медтранспорта

Правительство России выделило Министерству здравоохранения 36 миллионов рублей на оснащение автомобилей скорой помощи в Курской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, средства РЭБ появятся как минимум на 63 машинах до конца этого года. Кроме того, медики в Курской области будут получать дополнительные выплаты за помощь бойцам спецоперации (СВО). По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, эта мера была введена по поручению президента Владимира Путина. Речь идёт о врачах, медсёстрах и другом персонале из новых регионов, а также Белгородской и Курской областей.

«Сегодня распространим также эту выплату на специалистов, которые трудятся в Курской области, где такая доплата уже с августа станет доступной для более, чем 2,5 тысячи человек, тех, кто делает всё для сохранения жизни и здоровья наших защитников», — указал Мишустин.

Председатель Правительства отметил, что все положенные выплаты должны доводиться до специалистов без задержек.

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