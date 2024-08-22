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Путин наградил за героизм девушку-врача из Суджи, которую вытащили с того света после удара ВСУ

Путин наградил за героизм бригаду скорой помощи, обстрелянную ВСУ в Судже

22 августа, 13:13
Скорая помощь в Курской области. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Скорая помощь в Курской области. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Президент РФ Владимир Путин наградил бригаду скорой помощи, которая была атакована украинским беспилотником возле курского города Суджа. В тот день погибли водитель и фельдшер, чудом выжила девушка-врач. О награждении говорится в соответствующем указе.

Во время обстрела ВСУ экипаж скорой помогал раненным мирным жителям. Медалью Луки Крымского за высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении своего служебного долга награждены врач Дарья Коннова, фельдшер Александр Чекалин и шофёр Александр Никитичев. Двое последних представлены к наградам посмертно.

Девушка-врач распрощалась с жизнью рядом с телами убитых под Суджей коллег и очнулась в больнице
Девушка-врач распрощалась с жизнью рядом с телами убитых под Суджей коллег и очнулась в больнице

Напомним, 7 августа бойцы ВСУ нанесли удар при помощи беспилотника по автомобилю скорой помощи у Суджи в Курской области. Погибли водитель Александр Никитичев и фельдшер Александр Чекалин. Врач Дарья Коннова выжила и была госпитализирована, ей предстоит заново учиться ходить, осколки сильнее всего пробили ноги. В момент удара бригада помогала раненным мирным жителям.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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