Путин наградил за героизм девушку-врача из Суджи, которую вытащили с того света после удара ВСУ Путин наградил за героизм бригаду скорой помощи, обстрелянную ВСУ в Судже 22 августа, 13:13 Скорая помощь в Курской области. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Президент РФ Владимир Путин наградил бригаду скорой помощи, которая была атакована украинским беспилотником возле курского города Суджа. В тот день погибли водитель и фельдшер, чудом выжила девушка-врач. О награждении говорится в соответствующем указе.

Во время обстрела ВСУ экипаж скорой помогал раненным мирным жителям. Медалью Луки Крымского за высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении своего служебного долга награждены врач Дарья Коннова, фельдшер Александр Чекалин и шофёр Александр Никитичев. Двое последних представлены к наградам посмертно.

Напомним, 7 августа бойцы ВСУ нанесли удар при помощи беспилотника по автомобилю скорой помощи у Суджи в Курской области. Погибли водитель Александр Никитичев и фельдшер Александр Чекалин. Врач Дарья Коннова выжила и была госпитализирована, ей предстоит заново учиться ходить, осколки сильнее всего пробили ноги. В момент удара бригада помогала раненным мирным жителям.

Авторы Татьяна Миссуми