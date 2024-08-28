Выплаты пострадавшим от атак ВСУ в Курской области превысили 1 млрд рублей
Порядка 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты от государства в общей сложности на 1,46 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«За последние 24 часа были приняты порядка 3 тысяч заявлений граждан через портал «Госуслуги». Ранее была проведена работа по 20 тысячам онлайн-заявлений россиян, по которым в сумме выплачено более 300 миллионов рублей. В общей сложности выплаты получили около 70 тысяч граждан на сумму 1,46 миллиарда рублей», — указано в публикации.
Также за прошедшие сутки в регион доставили порядка 90 тонн гуманитарной помощи, ещё более 50 тонн планируют доставить сегодня. В общей сложности в Курскую область транспортировали свыше 3 300 тонн гуманитарки.
Специалисты министерства совместно с подразделениями МО РФ и добровольцами продолжают проводить мероприятия по поиску и вывозу людей из серой зоны в приграничья региона. За минувшие сутки удалось связать 58 жителей региона с их родными.
Напомним, что ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область утром 6 августа. Российские войска ведут с ними бои и не дают им продвигаться в регионе. К сожалению, сложная обстановка вынудила мирных жителей эвакуироваться из своих домов. Life.ru рассказывал, как другие российские регионы помогали попавшим в беду соотечественникам, принимая их у себя. Подробнее — в нашем материале.
Telegram/Алексей Смирнов