Выплаты пострадавшим от атак ВСУ в Курской области превысили 1 млрд рублей

Порядка 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты от государства в общей сложности на 1,46 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«За последние 24 часа были приняты порядка 3 тысяч заявлений граждан через портал «Госуслуги». Ранее была проведена работа по 20 тысячам онлайн-заявлений россиян, по которым в сумме выплачено более 300 миллионов рублей. В общей сложности выплаты получили около 70 тысяч граждан на сумму 1,46 миллиарда рублей», — указано в публикации.

Также за прошедшие сутки в регион доставили порядка 90 тонн гуманитарной помощи, ещё более 50 тонн планируют доставить сегодня. В общей сложности в Курскую область транспортировали свыше 3 300 тонн гуманитарки.

Специалисты министерства совместно с подразделениями МО РФ и добровольцами продолжают проводить мероприятия по поиску и вывозу людей из серой зоны в приграничья региона. За минувшие сутки удалось связать 58 жителей региона с их родными.