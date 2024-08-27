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Регион
27 августа, 13:47

Омбудсмен Листопадова: 11 детей пострадали при эвакуации из курского приграничья

В результате атаки ВСУ из приграничных районов Курской области пришлось эвакуировать большое количество детей. Одиннадцать ребят получили ранения различной тяжести во время перевозки в безопасное место. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталья Листопадова.

«Всего за время эвакуации было ранено 11 детей. Сегодня была ранена девочка. Всем детям оказывают помощь», — сказала она.

Четверо малышей на данный момент находятся в Российской детской клинической больнице и центре им. Л. М. Рошаля. У детей различные травмы. Врачи продолжают оказывать помощь каждому ребёнку. Последнее ранение 27 августа вечером получила девочка. Ей также оказали амбулаторную помощь.

«Один ребёночек в тяжёлом состоянии, трое детей в состоянии средней тяжести», — уточнила Листопадова.

Она также заявила, что многие ребята, которые проходили лечения в областной детской клинической больнице, уже выписаны и находятся рядом с родителями в прекрасном состоянии.

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Ранее сообщалось о шестерых пострадавших детях. При этом трое несовершеннолетних являлись членами одной семьи. Всем малышам помогли медицинские работники: кого-то отправили на амбулаторное лечение, а кому-то понадобилась помощь в стенах мед учреждения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

Наталья Афонина
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