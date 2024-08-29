Дроны ВСУ атаковали гражданскую больницу в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар дронами по больнице в городе Алёшки Херсонской области, есть пострадавшие. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«Пять FPV-дронов атаковали Алёшковскую ЦРБ. Ранена медицинская сестра, помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения. Женщине оказана первая медицинская помощь», — пишет Сальдо.

Губернатор уверен, что противник бьёт по объектам инфраструктуры, чтобы опустошить город. Данная больница не была военным госпиталем, а просто принимала местных жителей, пояснил он. Сальдо пообещал, что власти устранят повреждения и усилят работу ПВО в этом секторе.

«Врагу не удастся сломить героические Алешки», — подчеркнул Сальдо.