Дроны ВСУ атаковали гражданскую больницу в Херсонской области
Сальдо: Украинские дроны атаковали больницу в городе Алёшки Херсонской области
Украинские войска нанесли удар дронами по больнице в городе Алёшки Херсонской области, есть пострадавшие. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
«Пять FPV-дронов атаковали Алёшковскую ЦРБ. Ранена медицинская сестра, помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения. Женщине оказана первая медицинская помощь», — пишет Сальдо.
Губернатор уверен, что противник бьёт по объектам инфраструктуры, чтобы опустошить город. Данная больница не была военным госпиталем, а просто принимала местных жителей, пояснил он. Сальдо пообещал, что власти устранят повреждения и усилят работу ПВО в этом секторе.
«Врагу не удастся сломить героические Алешки», — подчеркнул Сальдо.
Ранее Life.ru писал, что российские военные уничтожили украинскую ДРГ при попытке противника перейти на левый берег Днепра в Херсонской области. Бойцы РФ обнаружили группу и нанесли по ней точный удар дроном-камикадзе, полностью ликвидировав отряд.
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