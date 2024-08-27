Важный объект попал под российский удар в подконтрольной Киеву части Херсонщины

В подконтрольной Киеву части Херсонской области российская ракета точным попаданием разрушила объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации Александр Прокудин. Местоположение объекта и его назначение чиновник не назвал.

Напомним, ВС РФ постоянно наносят удары по критической инфраструктуре Украины, используемой в военных целях. На днях такой объект был повреждён в Сумской области. Предположительно, речь шла о предприятии в посёлке Краснополье. Помимо него, повреждения также получили складские помещения, сообщили украинские источники.