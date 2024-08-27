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Регион

Важный объект попал под российский удар в подконтрольной Киеву части Херсонщины

27 августа, 07:53
Разрушенная инфраструктура. Обложка © freepik

Разрушенная инфраструктура. Обложка © freepik

В подконтрольной Киеву части Херсонской области российская ракета точным попаданием разрушила объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации Александр Прокудин. Местоположение объекта и его назначение чиновник не назвал.

«Российские военные попали в объект критической инфраструктуры.<…> Также повреждён газопровод», — говорится в тексте.

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Напомним, ВС РФ постоянно наносят удары по критической инфраструктуре Украины, используемой в военных целях. На днях такой объект был повреждён в Сумской области. Предположительно, речь шла о предприятии в посёлке Краснополье. Помимо него, повреждения также получили складские помещения, сообщили украинские источники.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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