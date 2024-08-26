В Минобороны раскрыли цели массированного удара по Украине

Армия России нанесла массированный удар по электроподстанциям в девяти областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сегодня утром ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования <...> по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины», — информирует ведомство.

Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. В МО уточнили, что для атаки применялись соединения оперативно-тактической авиации и БПЛА.

Помимо электроподстанций были поражены обеспечивающие газотранспортную систему Незалежной газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Также удары наносились по аэродромам в Киевской и Днепропетровской областях, где хранились поставленные Западом авиационные боеприпасы.