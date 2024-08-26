В Минобороны раскрыли цели массированного удара по Украине
ВС России нанесли массированный удар по электроподстанциям в 9 регионах Украины
Армия России нанесла массированный удар по электроподстанциям в девяти областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Сегодня утром ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования <...> по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины», — информирует ведомство.
Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. В МО уточнили, что для атаки применялись соединения оперативно-тактической авиации и БПЛА.
Помимо электроподстанций были поражены обеспечивающие газотранспортную систему Незалежной газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Также удары наносились по аэродромам в Киевской и Днепропетровской областях, где хранились поставленные Западом авиационные боеприпасы.
Все выбранные цели были успешно поражены, задача атаки достигнута: на Украине начались перебои в электроснабжении, а перевозки оружия и боеприпасов по железным дорогам к фронтам были сорваны.
Напомним, что сегодня состоялась одна из самых масштабных за всё время атак российской армии по украинским военным и инфраструктурным объектам. Информация о взрывах поступала со всей страны. В подполье предположили, что часть ударов наносилась по пунктам размещения иностранных наёмников и ангарам с недавно поступившими в распоряжение ВСУ истребителями F-16. По мнению политолога, интенсивность и масштаб атаки обусловлены скорым началом отопительного сезона.
Минобороны России