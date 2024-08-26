Политолог объяснил удары ВС РФ по Украине процессом подготовки к «отопительному сезону»

Массированные атаки на территории Украины являются процессом подготовки людей к отопительному сезону и холодам в стране. Главной задачей стало выбить энергетику и системы жизнеобеспечения, чтобы жители Киева в максимальном количестве выехали из страны. Об этом в разговоре с Life.ru заявил политолог Дмитрий Еловский.

Западные СМИ называют это ударом возмездия, но это манипуляция, чтобы сформировать образ русских как мстительной нации. При этом в России никогда месть не стояла во главе угла. Дмитрий Еловский Политолог

«На данный момент логика простая: окончательно выбить энергетику и системы жизнеобеспечения, чтобы заставить выехать из страны максимальное количество экономически активного населения. Тем самым на Украине снизится уровень сопротивления на фронте», — заявил политолог.

При этом ВСУ никуда не денется, но в тылу работа прекратится. Никто не сможет трудиться в больницах, не будет водителей грузовиков для перевозок боеприпасов и перестанет работать железная дорога.

«Предельно прагматичное решение. Это то, чего мы всегда ждём от наших военных: минимум эмоций, максимум трезвого расчёта», — добавил Еловский.

Также есть объяснение, почему Россия раньше не совершила подобных действий. По словам политолога, все думали, что сопротивление будет быстро сломлено, а тратить средства на восстановление инфраструктуры за счёт налогоплательщиков РФ — слишком дорогое удовольствие.

Украинцы и их западные покровители решили сопротивляться. Значит российские войска вбомбят Украину в каменный век. Это цена за глупость и недальновидность украинского руководства, которое вместо выполнения Минских соглашений решило поиграть в эскалацию, надеясь на поддержку Запада. Дмитрий Еловский Политолог

Он также отметил, что на данный момент Украину никак не спасает поддержка Запада. От неё не добавляется электричество в розетки и не появляется тепло в доме. При этом страна умудрилась испортить отношения с сильным восточным соседом и довести ситуацию до открытого столкновения. За эту глупость в дальнейшем они заплатят самую высокую цену.