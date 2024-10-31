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31 октября, 15:14

Россиянам раскрыли, кто может претендовать на бесплатную квартиру от государства

Депутат Гаврилов: Бесплатную квартиру могут получить семьи с детьми-инвалидами

Бесплатную квартиру от государства могут получить льготные категории граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru.

Например, это касается семей с детьми-инвалидами, сирот, ветеранов и малоимущих. Также на бесплатную квартиру могут претендовать участники расселения аварийного жилья.

«Переселение жильцов из аварийного жилья осуществляется после признания его таковым по итогам проверки межведомственной комиссии и включения постройки в госпрограмму», — отметил депутат.

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Чтобы встать в очередь на получение жилплощади, льготникам необходимо подтвердить свой статус. Если малоимущая семья претендует на квартиру, то им понадобится справка о финансовом положении. Совокупный заработок всех членов должен быть меньше прожиточного минимума.

Кроме того, можно взять квартиру в аренду по договору социального найма, а затем приватизировать её. Льготники также имеют право улучшить свои жилищные условия, доказав, что в квартире на вас приходится меньше учётной нормы пространства.

Ранее в Госдуме рассказали, как можно потратить маткапитал. Деньги можно направить частично на обучение наследника, частично — на покупку недвижимости. При этом жильё необходимо оформить в общую собственность лиц, получивших сертификат, то есть как родителей, так и детей.

Обложка ©

freepik/rawpixel.com

Алёна Зиновьева
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