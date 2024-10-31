Россиянам раскрыли, кто может претендовать на бесплатную квартиру от государства

Бесплатную квартиру от государства могут получить льготные категории граждан. Об этом заявил глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru.

Например, это касается семей с детьми-инвалидами, сирот, ветеранов и малоимущих. Также на бесплатную квартиру могут претендовать участники расселения аварийного жилья.

«Переселение жильцов из аварийного жилья осуществляется после признания его таковым по итогам проверки межведомственной комиссии и включения постройки в госпрограмму», — отметил депутат.

Чтобы встать в очередь на получение жилплощади, льготникам необходимо подтвердить свой статус. Если малоимущая семья претендует на квартиру, то им понадобится справка о финансовом положении. Совокупный заработок всех членов должен быть меньше прожиточного минимума.

Кроме того, можно взять квартиру в аренду по договору социального найма, а затем приватизировать её. Льготники также имеют право улучшить свои жилищные условия, доказав, что в квартире на вас приходится меньше учётной нормы пространства.