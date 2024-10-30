Можно по частям: В Госдуме рассказали, как можно потратить маткапитал

Россияне имеют право разделить материнский капитал на части и тратить определённые суммы с учётом потребностей ребёнка. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Парламентарий подчеркнул, что деньги можно направить частично на обучение наследника, частично — на покупку недвижимости. При этом жильё необходимо оформить в общую собственность лиц, получивших сертификат, то есть как родителей, так и детей.