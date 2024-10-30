Можно по частям: В Госдуме рассказали, как можно потратить маткапитал
Депутат Гаврилов: Маткапитал можно разделить с учётом потребностей ребёнка
Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru
Россияне имеют право разделить материнский капитал на части и тратить определённые суммы с учётом потребностей ребёнка. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Парламентарий подчеркнул, что деньги можно направить частично на обучение наследника, частично — на покупку недвижимости. При этом жильё необходимо оформить в общую собственность лиц, получивших сертификат, то есть как родителей, так и детей.
«Если при покупке квартиры в семье было только двое детей, а к моменту погашения ипотеки появился третий ребёнок, то долю нужно будет выделить и ему», — отметил собеседник NEWS.ru.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею расширения «удалёнки» для женщин в России. В то же время парламентарий призвал распространить инициативу активистов и на мужчин.