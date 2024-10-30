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30 октября, 09:31

Милонов поддержал идею расширения «удалёнки» для женщин в России

Виталий Милонов. Обложка © Telegram / ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ

Виталий Милонов. Обложка © Telegram / ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал предложение общественников расширить в России перечень удалённых вакансий для женщин с целью повышения рождаемости. Народный избранник призвал распространить это и на мужчин.

«Расширение практики удалённой работы — вещь правильная. И я считаю, что на таком формате работы могут находиться специалисты обоих полов, независимо ни от чего», — подчеркнул парламентарий.

Собеседник RT отметил, что важен результат труда, а не статистика посещений офиса. Он заявил, что будет рад любым мерам для повышения рождаемости в стране, однако напомнил, что для этого процесса требуется нахождения рядом обоих супругов.

«Как минимум, для рождения ребёнка нужны двое. Допустим, если потенциальная мама будет работать из дома, а папа будет на вахте или в командировке, то могут возникнуть некоторые сложности», — пошутил Милонов.

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Напомним, ранее общественники призвали расширить «удалёнку» для женщин, чтобы повысить рождаемость в России. Активисты уже направили обращения в Госдуму, Совет Федерации и Администрацию Президента.

Борис Эльфанд
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