Милонов поддержал идею расширения «удалёнки» для женщин в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал предложение общественников расширить в России перечень удалённых вакансий для женщин с целью повышения рождаемости. Народный избранник призвал распространить это и на мужчин.

«Расширение практики удалённой работы — вещь правильная. И я считаю, что на таком формате работы могут находиться специалисты обоих полов, независимо ни от чего», — подчеркнул парламентарий.

Собеседник RT отметил, что важен результат труда, а не статистика посещений офиса. Он заявил, что будет рад любым мерам для повышения рождаемости в стране, однако напомнил, что для этого процесса требуется нахождения рядом обоих супругов.

«Как минимум, для рождения ребёнка нужны двое. Допустим, если потенциальная мама будет работать из дома, а папа будет на вахте или в командировке, то могут возникнуть некоторые сложности», — пошутил Милонов.