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28 октября, 13:39

Минтруд: На продление маткапитала могут выделить ещё 2,7 триллиона рублей

Минтруд России предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. На эти цели планируется дополнительно выделить 2,7 триллиона рублей, говорится в соответствующем законопроекте, который опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

«На продление программы с 2027 по 2030 года планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей», — указано в документе.

Напомним, ещё в феврале президент РФ Владимир Путин предложил в ходе Послания Федеральному собранию увеличить срок действия государственной программы по предоставлению маткапитала до 2030 года.

Ранее сообщалось, что маткапитал на первого ребёнка в 2025 году увеличится до 677 тысяч рублей. По прогнозам Минтруда, этой мерой поддержки в 2025 году воспользуются более 1 млн россиян.

Россиянам рассказали, когда материнский капитал превысит 1 млн
Россиянам рассказали, когда материнский капитал превысит 1 млн
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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Наталья Демьянова
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