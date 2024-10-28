Минтруд: На продление маткапитала могут выделить ещё 2,7 триллиона рублей
Минтруд России предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. На эти цели планируется дополнительно выделить 2,7 триллиона рублей, говорится в соответствующем законопроекте, который опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
«На продление программы с 2027 по 2030 года планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей», — указано в документе.
Напомним, ещё в феврале президент РФ Владимир Путин предложил в ходе Послания Федеральному собранию увеличить срок действия государственной программы по предоставлению маткапитала до 2030 года.
Ранее сообщалось, что маткапитал на первого ребёнка в 2025 году увеличится до 677 тысяч рублей. По прогнозам Минтруда, этой мерой поддержки в 2025 году воспользуются более 1 млн россиян.
Shutterstock / FOTODOM / fizkes