Психолог призвала запретить показывать «трэш» с родами в кино, чтобы не пугать молодёжь

«В каждом втором фильме нам крупным планом, в подробностях, показывают, как рожают женщины. Она орёт, надрывается, морда красная — этот весь трэш. У меня девочки, одной 20, другой 14 лет. Они абсолютно точно знают, что рожать — это ужас-ужас... Это очень маленькая деталь, про которую я говорю, но это формирует отношение», — отмечает эксперт.