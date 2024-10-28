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28 октября, 08:26

Психолог призвала запретить показывать «трэш» с родами в кино, чтобы не пугать молодёжь

Психолог Арутюнян: Фильмы со страданиями рожениц негативно влияют на демографию

Демонстрация тяжести родов крупным планом в кинематографе травмирует молодёжь и снижает уровень демографии в России. С таким мнением выступила психолог Зара Арутюнян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В каждом втором фильме нам крупным планом, в подробностях, показывают, как рожают женщины. Она орёт, надрывается, морда красная — этот весь трэш. У меня девочки, одной 20, другой 14 лет. Они абсолютно точно знают, что рожать — это ужас-ужас... Это очень маленькая деталь, про которую я говорю, но это формирует отношение», — отмечает эксперт.

Арутюнян добавила, что демонстрация таких процессов побудит юных девушек вовсе отказаться от родов из-за переизбытка страданий. Она призывает запретить показ страдающих рожениц для улучшения демографической ситуации.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / nimito

Николай Рюмин
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