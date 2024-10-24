В РФ могут запретить продавать сигареты родившимся после 2009 года

В России вновь ведётся обсуждение по поводу запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции тем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Это также коснётся устройств для потребления вещества и кальянов.

Как пишет «Коммерсантъ», Минздрав направил профильным ведомствам соответствующий законопроект. Его могут поддержать после ряда уточнений и доработок. Похожие запреты обсуждаются во многих странах мира — Австралии, Дании, Гонконге, Сингапуре, Ирландии и других. В случае введения, как обсуждается, удастся снизить расходы на лечение болезней, вызванных пагубной привычкой.