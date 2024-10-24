В РФ могут запретить продавать сигареты родившимся после 2009 года
«Ъ»: Минздрав поддерживает запрет продажи сигарет родившимся после 2009 года
В России вновь ведётся обсуждение по поводу запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции тем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Это также коснётся устройств для потребления вещества и кальянов.
Как пишет «Коммерсантъ», Минздрав направил профильным ведомствам соответствующий законопроект. Его могут поддержать после ряда уточнений и доработок. Похожие запреты обсуждаются во многих странах мира — Австралии, Дании, Гонконге, Сингапуре, Ирландии и других. В случае введения, как обсуждается, удастся снизить расходы на лечение болезней, вызванных пагубной привычкой.
В Минздраве уточнили, что законопроект находится на этапе доработки, потому на рассмотрение в Правительство не направлялся. Также ряд ведомств высказываются против введения закона, так как это идёт вразрез с Конституцией РФ, которая никак не ограничивает права россиян, достигших 18 лет. А принятие меры может, напротив, привести к росту спроса на нелегальную продукцию.
Ранее Life.ru сообщал, что количество курильщиков ежегодно снижается. Так, за 15 лет в России число курящих мужчин снизилось более чем в два раза. Соответственно, снизилась и розничная продажа табачных изделий до одной тысячи сигарет на душу населения по итогам 2023 года.