Доктор Павлова: Шанс преждевременной смерти растёт с каждой выкуренной сигаретой

Учёные смоделировали ситуацию, в которой люди, родившиеся в промежутке с 2006 по 2010 год, не имели бы доступа к табаку. Им удалось выявить, что количество смертей от рака лёгких к 2095 году сократилось бы на 40%, то есть жизнь сохранили бы 1,2 млн людей со всего мира. Для сравнения — примерно такое же количество людей сейчас живёт в Нижнем Новгороде. Об опасности пагубной привычки рассказала эндокринолог Зухра Павлова.