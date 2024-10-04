Доктор Павлова: Шанс преждевременной смерти растёт с каждой выкуренной сигаретой
Учёные смоделировали ситуацию, в которой люди, родившиеся в промежутке с 2006 по 2010 год, не имели бы доступа к табаку. Им удалось выявить, что количество смертей от рака лёгких к 2095 году сократилось бы на 40%, то есть жизнь сохранили бы 1,2 млн людей со всего мира. Для сравнения — примерно такое же количество людей сейчас живёт в Нижнем Новгороде. Об опасности пагубной привычки рассказала эндокринолог Зухра Павлова.
«Когда врачи говорят, что курение убивает — это не просто слова, а констатация факта. С каждой новой сигаретой вы увеличиваете свои шансы преждевременно умереть, и не только от рака. Курение также ускоряет старение, вызывает проблемы с зачатием, повышает риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она.
Конечно, создание целого поколения, которое не употребляет табачные изделия и не ходит покурить за гаражами — картина утопичная. Однако количество курильщиков ежегодно снижается. Так, за 15 лет в России число курящих мужчин снизилось более чем в два раза. Соответственно, снизилась и розничная продажа табачных изделий до одной тысячи сигарет на душу населения по итогам 2023 года.