Докурилась: В США из лёгких фанатки вейпов выкачали два литра чёрной слизи
В США парившую вейпы женщину ввели в кому после того, как из её рта пошла слизь
Зависимость от вейпов привела 32-летнюю американку к страшному инциденту. Обложка © freepik/ Racool_studio
Зависимость от вейпов едва не привела 32-летнюю американку к смерти: из-за частого парения у женщины образовалась чёрная слизь в лёгких, которая начала вытекать через рот и нос. В итоге она потеряла сознание в собственной постели, передает британское издание Ladbible.
К медикам женщину доставил ее парень. В больнице пострадавшую ввели в состояние искусственной комы на 11 дней. Из лёгких вейперши откачали два литра чёрной жидкости.
«Я была полностью зависима. Я так много парила, что спала с сигаретой, она ходила со мной в душ. Я парила слишком много», — рассказала женщина.
По словам американки, тяжесть в груди она начала чувствовать ещё прошлой осенью. В больницу она обращалась несколько раз в неделю, у нее практически пропал голос. Тело американки начало опухать, а кожа приобрела серый оттенок.
На данный момент женщина чувствует себя лучше, однако от вредной привычки ей следует отказаться. Врачи не уверены, что смогут откачать женщину во второй раз. Курить американка начала ещё в подростковом возрасте, а на вейпы перешла в 2021 году. На курение еженедельно у нее уходило около $500.
Ранее от вейпов пострадала 17-летняя британская школьница. От регулярного курения электронный сигарет у нее «лопнуло» легкое. За неделю она делала около 4000 затяжек. Токсичный состав вейпов способен вызвать психоз. Никотин, который является основой вейпов, вызывает психическую и физическую зависимость. Кроме того, вейпы могут вызывать болезнь EVALI, похожую на ковид.