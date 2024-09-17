Докурилась: В США из лёгких фанатки вейпов выкачали два литра чёрной слизи

Зависимость от вейпов едва не привела 32-летнюю американку к смерти: из-за частого парения у женщины образовалась чёрная слизь в лёгких, которая начала вытекать через рот и нос. В итоге она потеряла сознание в собственной постели, передает британское издание Ladbible.

К медикам женщину доставил ее парень. В больнице пострадавшую ввели в состояние искусственной комы на 11 дней. Из лёгких вейперши откачали два литра чёрной жидкости.

«Я была полностью зависима. Я так много парила, что спала с сигаретой, она ходила со мной в душ. Я парила слишком много», — рассказала женщина.

По словам американки, тяжесть в груди она начала чувствовать ещё прошлой осенью. В больницу она обращалась несколько раз в неделю, у нее практически пропал голос. Тело американки начало опухать, а кожа приобрела серый оттенок.