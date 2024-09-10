Страдают не только лёгкие: Врач раскрыла неочевидный вред от вейпов
Врач Разаренова заявила, что от курения вейпов страдает ЖКТ
Не секрет, что от курения как обычных, так и электронных сигарет страдают органы дыхания человека. Однако вейпы способны нанести вред и другим системам организма, о чём задумываются далеко не все курильщики. О негативных последствиях россиян предупредила гастроэнтеролог Александра Разаренова.
«Вдыхание токсичных веществ из вейпов и электронных сигарет может вызывать системное воспаление, которое затрагивает и органы желудочно-кишечного тракта. Некоторые жидкости для вейпинга содержат химические вещества, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывая тошноту, рвоту или диарею», — отметила эксперт.
В беседе с радио Sputnik она подчеркнула: у курильщиков вейпов могут измениться пищевые привычки, что негативно скажется на работе ЖКТ. К примеру, симптомы в виде одышки или боли в груди способны снизить аппетит. А воспалительные процессы опасны для микрофлоры кишечника, нарушение баланса которой приведёт к проблемам с пищеварением.
Более того, по словам врача, на ЖКТ может сказаться и лечение EVALI — болезни вейперов, о которой ранее предупреждал Минздрав. Подробнее о новом недуге в беседе с Life.ru рассказала педиатр Евгения Пантюхина. К слову, россиянам раскрыли и другие страшные последствия курения вейпов.
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