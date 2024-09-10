Страдают не только лёгкие: Врач раскрыла неочевидный вред от вейпов

Не секрет, что от курения как обычных, так и электронных сигарет страдают органы дыхания человека. Однако вейпы способны нанести вред и другим системам организма, о чём задумываются далеко не все курильщики. О негативных последствиях россиян предупредила гастроэнтеролог Александра Разаренова.

«Вдыхание токсичных веществ из вейпов и электронных сигарет может вызывать системное воспаление, которое затрагивает и органы желудочно-кишечного тракта. Некоторые жидкости для вейпинга содержат химические вещества, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывая тошноту, рвоту или диарею», — отметила эксперт.