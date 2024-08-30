Педиатр рассказала об опасности новой болезни вейперов, о которой предупредил Минздрав Педиатр Пантюхина: Новая болезнь EVALI вызывает поражение лёгких и ЖКТ 30 августа, 11:38 Педиатр Пантюхина: Новая болезнь EVALI вызывает поражение лёгких и ЖКТ. Обложка © Freepik

Болезнь вейперов EVALI, о которой недавно предупредил Минздрав, представляет собой токсическое поражение лёгких и ЖКТ, связанное со вдыханием определённого количества ядовитых продуктов, содержащихся в выделениях и испарениях электронных сигарет. Подробнее о новом заболевании в беседе с Life.ru рассказала педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущёвском Валу Евгения Пантюхина.

Относительно новое заболевание, поражающее любителей вейпов, назвали EVALI (сокращение от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury — повреждение лёгких, ассоциированное с употреблением вейпов и электронных сигарет). Такое поражение лёгких часто встречается у подростков, в мире зарегистрированы и смертельные случаи. Евгения Пантюхина Врач-педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущёвском Валу

По словам медика, среди симптомов нового заболевания — надсадный кашель, боль в груди, затруднённое дыхание. Также иногда встречается диарея, тошнота и рвота. Как отметила Пантюхина, у начинающего курить подростка заметно изменяется поведение. Желание скрыть факт курения от родителей делает его дёрганым и пугливым. Ещё один признак пристрастия к табаку или вейпам — ребёнок всё больше и больше просит денег на карманные расходы. Кроме того, добавила специалист, у подростка с вредной привычкой начинают появляться типичные симптомы курильщика. Это бледность, сухой резкий кашель и изменение цвета эмали зубов. Не менее важную роль в формировании курения играет окружение подростка.

«Вероятность того, что ваш ребёнок закурит, гораздо выше, если он общается с курящими друзьями или тем более часто видит родителей с сигаретой. ‍Самый эффективный способ бросить курить вейп — заменить вредную привычку полезной или нейтральной», — отметила педиатр.

По словам Пантюхиной, отвлечься от никотинового голода помогут мятная жвачка без сахара, яблоко, морковь, огурец или другой низкокалорийный полезный продукт. Также необходимо пить прохладную воду через трубочку или мелкими глотками. Ещё можно сделать дыхательную гимнастику, несколько физических упражнений, прогуляться или поговорить с кем-нибудь по телефону, резюмировала врач.

Авторы Андрей Горяничев