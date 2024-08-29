Минздрав: Вейпы могут вызывать болезнь EVALI, похожую на ковид

Пристрастие к вейпингу способно вызвать у челочека новую болезнь, похожую на ковид. Об этом предупредили в пресс-службе Минздрава России. EVALI смогли выявить ещё до пандемии, однако с её началом изучение недуга замедлилось.

«Симптомы заболевания во многом схожи с COVID-19: температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, а главное — патологические изменения в лёгких курильщика», — говорится в сообщении.

Последнее легко выявлется при помощи комптьютерной томографии, предупредили в ведомстве. В отличие от ковида, одним из первых сиптомов EVALI является нарушение пищеварительной системы.