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30 августа, 07:03

Поражение лёгких: Пульмонолог предупредил о смертельной опасности новой болезни от вейпов EVALI

Пульмонолог Бабак: Болезнь от вейпов EVALI схожа с пневмонией

На фоне роста популярности вейпов медики начали фиксировать новую болезнь — EVALI. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета Научно-образовательного института клинической медицины имени Семашко Сергей Бабак в эфире радио «Комсомольская правда» предупредил россиян о смертельной опасности данного недуга.

По его словам, симптомы болезни от вейпов EVALI схожи с симптомами бактериальной пневмонии. Эксперт подчеркнул, что при вдыхании маслянистой жидкости от электронных устройств для курения происходит поражение бронхов и лёгочной ткани, альвеолы утолщаются и перестают работать.

«И в этом случае утолщение альвеол вызывает нарушение газообменной функции, появление тяжёлой отдышки, дыхательной недостаточности и, возможно, даже смерти пациента», — заявил пульмонолог.

Кроме того, медик предупредил, что состояние курильщика может ещё больше усугубиться, если параллельно с EVALI он подхватит сезонную простуду. Бабак призвал при первых симптомах пневмонии немедленно обращаться к врачу.

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Ранее Минздрав сообщил, что симптомы болезни вейперов EVALI во многом схожи с симптомами ковида. Также в ведомстве уточнили, что около 95% людей с EVALI нуждаются в госпитализации.

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Борис Эльфанд
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