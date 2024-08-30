Поражение лёгких: Пульмонолог предупредил о смертельной опасности новой болезни от вейпов EVALI
Пульмонолог Бабак: Болезнь от вейпов EVALI схожа с пневмонией
На фоне роста популярности вейпов медики начали фиксировать новую болезнь — EVALI. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета Научно-образовательного института клинической медицины имени Семашко Сергей Бабак в эфире радио «Комсомольская правда» предупредил россиян о смертельной опасности данного недуга.
По его словам, симптомы болезни от вейпов EVALI схожи с симптомами бактериальной пневмонии. Эксперт подчеркнул, что при вдыхании маслянистой жидкости от электронных устройств для курения происходит поражение бронхов и лёгочной ткани, альвеолы утолщаются и перестают работать.
«И в этом случае утолщение альвеол вызывает нарушение газообменной функции, появление тяжёлой отдышки, дыхательной недостаточности и, возможно, даже смерти пациента», — заявил пульмонолог.
Кроме того, медик предупредил, что состояние курильщика может ещё больше усугубиться, если параллельно с EVALI он подхватит сезонную простуду. Бабак призвал при первых симптомах пневмонии немедленно обращаться к врачу.
Ранее Минздрав сообщил, что симптомы болезни вейперов EVALI во многом схожи с симптомами ковида. Также в ведомстве уточнили, что около 95% людей с EVALI нуждаются в госпитализации.