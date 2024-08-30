Поражение лёгких: Пульмонолог предупредил о смертельной опасности новой болезни от вейпов EVALI

На фоне роста популярности вейпов медики начали фиксировать новую болезнь — EVALI. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета Научно-образовательного института клинической медицины имени Семашко Сергей Бабак в эфире радио «Комсомольская правда» предупредил россиян о смертельной опасности данного недуга.

По его словам, симптомы болезни от вейпов EVALI схожи с симптомами бактериальной пневмонии. Эксперт подчеркнул, что при вдыхании маслянистой жидкости от электронных устройств для курения происходит поражение бронхов и лёгочной ткани, альвеолы утолщаются и перестают работать.

«И в этом случае утолщение альвеол вызывает нарушение газообменной функции, появление тяжёлой отдышки, дыхательной недостаточности и, возможно, даже смерти пациента», — заявил пульмонолог.