Минздрав рассказал о тяжёлых последствиях болезни вейперов EVALI

Состояние здоровья пациентов с болезнью вейперов EVALI требует практически повсеместной госпитализации. О тяжёлых последствиях этого недуга рассказала РИА «Новости» руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, д.м.н. Маринэ Гамбарян.

По её словам, около 95% людей с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии. Кроме того, одной трети пациентов необходима искусственная вентиляция лёгких.

Доктор медицинских наук пояснила, что болезнь, официально признанная в США в 2019 году, возникла на фоне эпидемии вейпинга среди подростков и молодёжи. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США за год было зарегистрировано более 2800 случаев госпитализаций по причине EVALI, из которых 68 завершились летальным исходом.

Она также добавила, что использование электронной никотинсодержащей продукции и вейпов без никотина может вызвать не только EVALI, но и поражение сердца, сосудов и респираторной системы.