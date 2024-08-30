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30 августа, 02:49

Минздрав рассказал о тяжёлых последствиях болезни вейперов EVALI

Минздрав: Почти всем пациентам с болезнью вейперов EVALI требуется госпитализация

Состояние здоровья пациентов с болезнью вейперов EVALI требует практически повсеместной госпитализации. О тяжёлых последствиях этого недуга рассказала РИА «Новости» руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, д.м.н. Маринэ Гамбарян.

По её словам, около 95% людей с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии. Кроме того, одной трети пациентов необходима искусственная вентиляция лёгких.

Доктор медицинских наук пояснила, что болезнь, официально признанная в США в 2019 году, возникла на фоне эпидемии вейпинга среди подростков и молодёжи. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США за год было зарегистрировано более 2800 случаев госпитализаций по причине EVALI, из которых 68 завершились летальным исходом.

Она также добавила, что использование электронной никотинсодержащей продукции и вейпов без никотина может вызвать не только EVALI, но и поражение сердца, сосудов и респираторной системы.

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Ранее в пресс-службе Минздрава России предупредили, что пристрастие к вейпингу может привести к развитию болезни EVALI, симптомы которой схожи с ковидом. Это заболевание было обнаружено ещё до начала пандемии, но из-за неё исследование недуга замедлилось. Симптомы EVALI включают температуру, общую слабость, кашель и одышку, а также патологические изменения в лёгких, которые можно выявить с помощью компьютерной томографии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Кирилл Сосновских
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