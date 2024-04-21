Последствия могут быть любыми: Пульмонолог развеяла опасные мифы об электронных сигаретах

Электронные сигареты вредны и уж точно никак не помогут побороть зависимость от никотина, предупредила в беседе с "Газетой.ru" врач-пульмонолог, терапевт Яна Исаева. Этот способ, по её словам, не признаётся как альтернатива никотинзаместительной терапии.

По словам врача, люди, которые бросают табак, замещая его электронными сигаретами, продолжают курить электронки. Исаева напомнила, что эти устройства отнюдь не так безопасны, как некоторые о них думают.

"В отличие от обычных сигарет, которые изучены вдоль и поперёк, электронки появились менее 20 лет назад, поэтому их влияние на организм ещё не понятно до конца. Ну просто неизвестно нам, что будет с теми, кто использует устройства 20, 30, 50 лет, а ведь эти последствия могут быть просто любыми", — рассказала Исаева.

Она предупредила, что последствия от курения электронных сигарет наступают сразу, а не спустя годы. Они вызывают острые заболевания, повреждают лёгкие по типу тяжёлых пневмоний. У этой группы заболеваний есть своё название — EVALI. Речь идёт о болезнях лёгких, вызванных курением электронных сигарет и вейпов. Среди них — гиперчувствительный пневмонит и липоидная пневмония, при которой возникает ощущение, будто в лёгкие налили масло.