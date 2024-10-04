Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 07:33

Запрет на табак для молодёжи спасёт миллионы жизней от рака лёгких, узнали учёные

The Lancet Public Health: Запрет на табак спасёт жизни более миллиона человек

Совместными усилиями учёных Университета Сантьяго-де-Компостела и Международного агентства по изучению рака (МАИР) было проведено исследование влияния запрета на продажу табачных изделий на здоровье людей. В ходе работы им удалось выяснить, что это способно спасти жизни более миллиона человек по всему миру. Результаты опубликованы в научном журнале The Lancet Public Health.

В ходе исследования специалисты разработали модель, в рамках которой действует закон о запрете продажи табачных изделий людям, рождённым в период с 2006 по 2010 год. Результаты показали, что подобная мера помогает существенно сократить количество летальных исходов, связанных с курением.

Как удалось выяснить, тотальный запрет на курение среди нового поколения мог бы предотвратить до 40,2% летальных исходов от рака лёгких. В среднем, это 45,8 процента смертей среди мужчин, и 30,9 процента среди женщин. Наилучшие результаты демонстрировались в странах со средним и высоким уровнем дохода.

Когда в России запретят вейпы и электронные сигареты
Когда в России запретят вейпы и электронные сигареты

О том, что учёные бьют тревогу из-за быстро растущей статистики заболеваемости раком лёгких среди молодого поколения, Life.ru писал и ранее. По аналогии ВОЗ также предлагает ввести запрет на использование смартфонов.

Обложка ©

Freepik / Dragana_Gordic

Мария Любицкая
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров