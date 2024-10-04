Запрет на табак для молодёжи спасёт миллионы жизней от рака лёгких, узнали учёные

Совместными усилиями учёных Университета Сантьяго-де-Компостела и Международного агентства по изучению рака (МАИР) было проведено исследование влияния запрета на продажу табачных изделий на здоровье людей. В ходе работы им удалось выяснить, что это способно спасти жизни более миллиона человек по всему миру. Результаты опубликованы в научном журнале The Lancet Public Health.

В ходе исследования специалисты разработали модель, в рамках которой действует закон о запрете продажи табачных изделий людям, рождённым в период с 2006 по 2010 год. Результаты показали, что подобная мера помогает существенно сократить количество летальных исходов, связанных с курением.

Как удалось выяснить, тотальный запрет на курение среди нового поколения мог бы предотвратить до 40,2% летальных исходов от рака лёгких. В среднем, это 45,8 процента смертей среди мужчин, и 30,9 процента среди женщин. Наилучшие результаты демонстрировались в странах со средним и высоким уровнем дохода.