ВОЗ призвала ограничить использование смартфонов для детей по аналогии с табаком

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует урегулировать использование смартфонов по аналогии с курением. Это хотят подкрепить на законодательном уровне, пишет Politico.

По словам директора по системам и политике здравоохранения в странах Европейского региона ВОЗ Наташи Аццопарди-Мускат, сейчас происходит резкий рост негативного влияния игр и социальных сетей на психическое здоровье детей. Именно поэтому необходимо ввести возрастные ограничения, контролировать цены и создавать зоны, где использование смартфонов запрещено.

Сегодня дети должны быть «грамотными, оснащёнными и уполномоченными, чтобы они управляли цифровым миром и не позволяли цифровому миру управлять ими», добавила Аццопарди-Мускат. По данным ВОЗ, каждый десятый европейский подросток имеет цифровую зависимость.