Как вылечить насморк и избежать зависимости от «пшиков»: советы врача Врач Харина: Капли для носа стоит использовать не более пяти дней 25 сентября, 03:00 Советы Life.ru помогут избежать зависимости от сосудосуживающих капель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / grey_and

Сосудосуживающие капли помогают в борьбе с насморком, однако злоупотребление ими может привести к зависимости от «пшиков». Как её избежать в беседе с Life.ru рассказала оториноларинголог, фониатр, КМН, член общества Европейского союза фониатров Дарья Харина.

«Сосудосуживающие капли могут вызывать привыкание, и у них много побочных эффектов. При длительном применении может возникнуть сухость слизистых оболочек и кардиотоксический эффект, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и может даже повышать давление», — предупреждает Харина.

Врач отметила, что эти капли могут быть коварными и должны использоваться не более трёх-пяти дней и только по назначению специалиста. В день ими следует пользоваться не более двух-трёх раз.

В качестве альтернативы для облегчения дыхания фониатр советует использовать морскую воду в гипертоническом растворе, ментоловые пастилки, горячие ванны и физические нагрузки. Эти методы могут помочь снять заложенность носа, не создавая зависимости от капель.

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Авторы Андрей Горяничев