Выраженная интоксикация и мышечные боли: Россиянам рассказали о главной опасности гриппа

Существенное отличие гриппа от острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) состоит в том, что он развивается крайне стремительно. У человека сразу проявляются высокая температура, слабость и ломота в теле, головная боль. Об этом рассказал инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков.

«Человек может с точностью до часа сказать, когда он заболел. Высокая температура, выраженная интоксикация, головные, мышечные, суставные боли», — рассказал Поздняков в беседе с РИА «Новости».

Медик также отметил, что симптоматика со стороны дыхательных путей развивается не сразу, чаще всего на 2-3 сутки. Сначала человека беспокоит несильный кашель, однако с течением времени он усиливается — грипп постепенно поражает горло. Особенно сложно поддаётся купированию приступообразный кашель. Менее выражен насморк. Кроме того, грипп опасен из-за высокой вероятности осложнений и появлению гриппозной пневмонии, синусита, тонзиллита, поражения ЦНС и даже интоксикационного синдрома.

«От гриппа есть специфическая противовирусная терапия, то есть этиотропная терапия, действующая на сам вирус. Применение таких препаратов максимально эффективно в ранние сроки от начала заболевания – 1-3 сутки, поэтому необходимо чётко понимать, грипп это или нет», — пояснил инфекционист.