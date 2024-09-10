Врач рассказал, какие прививки россиянам нужно сделать в осенне-зимний период

Россиянам стоит подготовиться к росту заболеваемости в осенне-зимний период и заранее сделать необходимые прививки, призывает главный врач медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков. По его словам, не от всех вирусов разработаны вакцины, однако обезопасить себя от гриппа можно.

Кандидат медицинских наук в беседе с РИА «ФедералПресс» призвал выбирать вакцину, которая защищает сразу от четырёх видов гриппа: свиного, гонконгского и двух видов гриппа Б. Специалист напомнил о важности массовой вакцинации и отметил, что пройти процедуру в Москве можно в бесплатных пунктах у станций метро.

Кроме того, врач призвал россиян вакцинироваться от пневмококковой инфекции, которая вызывает пневмонию, гаймориты и отиты. Данная прививка является обязательной, детям её ставят при рождении, подчеркнул специалист. Вакцина от коронавируса понадобится только людям, находящимся в группе риска, уверен эксперт.

«Коронавирус, к сожалению, также сохраняет свои последствия для этих пациентов, и могут быть тяжелые осложнения, госпитализация или другие исходы, которые, к сожалению, сейчас видим», — заключил врач.