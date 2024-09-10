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10 сентября, 10:04

Распространяются со скоростью самолёта: Врач предупредил об опасности осенних заболеваний

Врач Тимаков: Осенью вирусные инфекции распространяются со скоростью самолёта

Ежегодно осенью активизируются заболевания, которые представляют серьёзную опасность для человека. Речь идёт о вирусных инфекциях, которые распространяются со скоростью самолёта. Об этом рассказал главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков.

Кандидат медицинских наук в интервью РИА «ФедералПресс» отметил, что осенью чаще всего активизируются риновирусная и аденовирусная инфекции, а также респираторно-синцитиальный вирус. Они особенно опасны для детей, так как могут вызывать дыхательную недостаточность. Кроме того, в этом сезоне наблюдается подъём коронавируса.

«Соответственно, осенью, когда мы выходим с вами в школу, в детские сады, все возвращаются из разных стран, привозят различные вирусы к нам, которые циркулируют там. Поэтому сейчас вирусная инфекция имеет скорость распространения, сравнимую с полётом самолёта», — уверен врач.

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Борис Эльфанд
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