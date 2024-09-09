Врач рассказала, что за новый «болотный» вирус распространяется в Китае Врач Демьяновская: Симптомы ортонайровируса соответствует вирусным инфекциям 9 сентября, 10:57 Ортонайровирус известен с июня 2019 года, когда посетителя водно-болотного парка на севере Китая укусил клещ. Обложка © Freepik.com/wirestock

Ортонайровирусы — это семейство вирусов, которые переносят клещи, а человек и животные заражаются при укусе. Такой вид вирусов сейчас выявили в Китае, там уже заражено более 10 человек. Что это за болезнь, какие у неё симптомы и не стоит ли ждать новой пандемии, Life.ru объяснила врач – эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

С июня 2019 года, когда посетителя водно-болотного парка на севере Китая укусил клещ, стал известен новый ортонайровирус. Его так и назвали: вирус заболоченных мест (Wetland virus (WELV)). У заражённого поднялась температура и развилась полиорганная недостаточность — нарушение работы сразу нескольких жизненно важных органов. Китайские ученые обследовали всех пациентов, обратившихся к врачу с лихорадкой после укуса клеща, и выделили новый вид вируса. Екатерина Демьяновская Врач – эксперт Лаборатории «Гемотест»

Симптомы ортонайровируса

Среди симптомов заболевания — высокая температура, головокружение, боль в мышцах, суставах и в спине, головная боль, в некоторых случаях — петехиальная сыпь (точечные кровоизлияния на коже) и увеличение лимфоузлов. У одного пациента в Китае были отмечены неврологические симптомы. Лабораторно было зарегистрировано снижение содержания в крови лейкоцитов, тромбоцитов, повышение уровня маркеров тромбообразования и разрушения тканей.

Как отмечает Демьяновская, по описанию клиническая и лабораторная картина заболевания соответствует известным вирусным инфекциям. Наибольшие опасения может вызывать тромбоцитопения, так как при её достаточной выраженности у пациента могут развиваться кровотечения, а в сочетании с повышением активности других механизмов свертывания крови — ДВС-синдром при тяжёлом течении болезни. Но пока о тяжелых случаях не сообщалось, и врач считает, что болезнь в основном протекает в относительно легких формах.

Где можно заразиться ортонайровирусом

Предполагается, что основными переносчиками выявленного вируса являются клещи Haemaphysalis concinna. Ареал их распространения в России — Крым, Байкал, Урал, Северный Кавказ, Керчь. Они также переносят вирус клещевого энцефалита, клещевой сыпной тиф и другие заболевания.

«Необходимо помнить о неспецифической профилактике клещевых инфекций: использовать противоклещевые репелленты в лесных, пастбищных и парковых зонах, при посещении природных зон носить одежду без свободно свисающих краев и высокую обувь, не приносить полевые растения домой, а после посещения природных зон тщательно осматриваться», — добавила врач.

Напомним, ортонайровирус (Wetland virus, WELV) обнаружили у 17 человек в северо-восточных регионах Китая — в провинциях Цзилинь, Ляонин, Хэйлунцзян и во Внутренней Монголии. По данным Роспотребнадзора, в России случаи циркуляции этого вируса не зарегистрированы.

Авторы Андрей Горяничев