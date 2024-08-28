В США обнаружили вспышку смертельного для людей лошадиного энцефалита Что известно о вспышке лошадиного энцефалита, которую переносят комары, какие симптомы сопутствуют заболеванию и чем вирус опасен для человека — в материале Life.ru 28 августа, 15:20 Вирус лошадиного энцефалита может вызывать тяжёлую болезнь или даже привести к летальному исходу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Buzmakov

В США зарегистрирован первый в этом году смертельный случай, вызванный вирусом восточного энцефалита лошадей. У погибшего 41-летнего мужчины не было сопутствующих заболеваний. Как сообщает Fox News, в четырёх городах американского штата Массачусетс — Дугласе, Оксфорде, Саттоне и Вебстере — в вечернее и ночное время введён карантин, призванный сдержать распространение потенциально смертельного заболевания, от которого погибает в среднем один из трёх заразившихся. Болезнь называется восточный лошадиный энцефалит (eastern equine encephalitis, или EEE). Вирус лошадиного энцефалита может вызывать тяжёлую болезнь или даже привести к летальному исходу. В группе особенного риска — дети младше 15 лет и пожилые люди с ослабленным иммунитетом.

Что вызывает лошадиный энцефалит

Лошадиный энцефалит вызывают вирусы. Это воспаление мозга у лошадей. Основные возбудители — арбовирусы, которые передаются через укусы комаров. Они опасны не только для лошадей, но и для человека. В природе вирусы лошадиного энцефалита циркулируют между дикими птицами и комарами. Комары, кусая инфицированную птицу, становятся переносчиками вируса, что в цепочке передаётся и лошадям. То есть затем они могут через укус передать инфекцию лошадям или людям.

Существует несколько типов вирусов, которые вызывают лошадиный энцефалит. Наиболее известные из них — восточный, западный и венесуэльский лошадиный энцефалит. У каждого из этих вирусов есть свои особенности и области распространения. Например, вирус восточного лошадиного энцефалита чаще встречается в восточных и южных штатах США, а вирус венесуэльского энцефалита более распространён в Центральной и Южной Америке.

Конечно, далеко не каждый комар заражён вирусом. Однако в определённых регионах и в определённое время года риск укуса инфицированным комаром значительно возрастает. Это связано с климатическими условиями и количеством переносчиков в окружающей среде.

Симптомы лошадиного энцефалита

Симптомы лошадиного энцефалита у людей могут варьироваться от лёгких до очень тяжёлых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Liderina

Симптомы лошадиного энцефалита у людей могут варьироваться от лёгких до очень тяжёлых в зависимости от типа вируса и общего состояния здоровья человека. Первые признаки инфекции могут появиться через несколько дней или недель после укуса заражённого комара. Начинается всё обычно с таких общих симптомов, как головная боль, лихорадка, слабость и усталость. По мере того как вирус распространяется и поражает мозг, симптомы становятся более серьёзными. Могут возникнуть сильные головные боли, ригидность (напряжение) мышц шеи, тошнота и рвота. В некоторых случаях человек начинает испытывать спутанность сознания, проблемы с координацией движений и затруднения речи. Возможны также судороги и потеря сознания.

Тяжёлые формы лошадиного энцефалита могут привести к значительному нарушению работы мозга: сильной сонливости, потере ориентации, а в крайних случаях — к коме. Болезнь может закончиться смертью, особенно если своевременно не вмешались врачи.

Хотя некоторые люди переносят заболевание в лёгкой форме и полностью восстанавливаются, другие могут столкнуться с долгосрочными осложнениями: постоянными проблемами с памятью, мышечной слабостью и другими неврологическими расстройствами. Это делает лошадиный энцефалит опасным заболеванием, требующим серьёзного отношения и медицинского наблюдения.

Лечится ли лошадиный энцефалит

Лечение лошадиного энцефалита, к сожалению, затруднено, так как не существует специфической терапии, направленной на уничтожение вируса. Лечение в основном направлено на облегчение симптомов и поддержку организма в борьбе с инфекцией. Так как вакцин против вирусов, вызывающих это заболевание у людей, пока нет, важно принимать меры для уменьшения риска укусов комаров, особенно в районах, где распространены эти вирусы, — использование репеллентов, ношение защитной одежды и установку москитных сеток.

Причины вспышки заболевания в США

Комары являются переносчиками лошадиного энцефалита. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kwangmoozaa

Вспышка заболевания в США произошла из-за глобального потепления в последние десятилетия. Это сказалось на значительном увеличении количества «комариных дней», когда температура и влажность благоприятствуют активности этих насекомых. Именно в августе и сентябре во многих штатах как раз в самом разгаре сезон наплыва комаров. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, ранее инфекции были зарегистрированы в Нью-Джерси, Вермонте, Висконсине и Массачусетсе. В последнем из этих штатов после заражения местного жителя вирусом EEE сразу четыре города объявили локдаун. Всего в зонах высокого или критического риска — 10 населённых пунктов Массачусетса.

Введённый в Массачусетсе карантин носит рекомендательный характер: людям предлагают оставаться дома после 18:00 вплоть до 30 сентября. А с 1 октября рекомендуется оставаться в помещении после 17:00. Такой график необходимо соблюдать, пока не наступят первые заморозки. Время от заката до рассвета считается «пиковым» по численности комаров.

Авторы Андрей Соколов