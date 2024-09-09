Новый вирус в Китае не зарегистрирован на территории России
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в РФ заражений ортонайровирусом
Роспотребнадзор активно следит за ситуацией с ортонайровирусом (Wetland virus, WELV), выявленным в Китае, но в России случаи циркуляции этого вируса не зарегистрированы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, ортонайровирус обнаружили у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных.
Ранее стало известно, что в Европе зафиксировано 19 случаев заражения вирусом ленивцев Оропуш. Распространёнными симптомами его являются боль за глазами и онемение рук, в некоторых случаях сыпь.
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