Новый вирус в Китае не зарегистрирован на территории России

Роспотребнадзор активно следит за ситуацией с ортонайровирусом (Wetland virus, WELV), выявленным в Китае, но в России случаи циркуляции этого вируса не зарегистрированы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, ортонайровирус обнаружили у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных.