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9 сентября, 02:56

Новый вирус в Китае не зарегистрирован на территории России

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в РФ заражений ортонайровирусом

Роспотребнадзор активно следит за ситуацией с ортонайровирусом (Wetland virus, WELV), выявленным в Китае, но в России случаи циркуляции этого вируса не зарегистрированы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, ортонайровирус обнаружили у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных.

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Ранее стало известно, что в Европе зафиксировано 19 случаев заражения вирусом ленивцев Оропуш. Распространёнными симптомами его являются боль за глазами и онемение рук, в некоторых случаях сыпь.

Обложка ©

Unsplash / Nappy

Артём Гапоненко
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