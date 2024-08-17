Опасный вирус Оропуш шагает по Европе

За лето 2024 года не менее 19 европейцев заразились вирусом Оропуш, переносчиками которого являются птицы и ленивцы. Об этом пишет Daily Mail.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает о пяти случаях инфицирования Оропушем в Италии и двух в Германии. Наибольшее количество заболевших выявлено в Испании — 12 человек. Вне Европы за практически восемь месяцев было зарегистрировано восемь тысяч случаев Оропуша. Большая часть из них приходится на Южную и Центральную Америку.

Первым европейцем, подхватившим Оропуш, оказался 45-летний итальянец. Это произошло после отдыха в Южной Америке. По возвращении домой мужчина почувствовал повышение температуры, ломоту в теле и сильную головную боль. Другой заболевший житель Италии также жаловался на тошноту и диарею. Не менее распространёнными симптомами вируса являются боль за глазами и онемение рук, в некоторых случаях сыпь.

При своевременном обращении за профессиональной помощью заражённые Оропушем идут на поправку уже через неделю. Однако случаются и летальные исходы. Так, в Бразилии умерли две молодые и здоровые женщины.

Переносчиками вируса являются ленивцы, птицы и приматы, которые из-за обитания в джунглях часто сталкиваются с инфицированными мошками и комарами. Врачи при поездках в Южную и Центральную Америку советуют туристам заранее приобретать репелленты против насекомых, а также носить рубашки с длинными рукавами и брюки, чтобы снизить риск укусов.