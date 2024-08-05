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Регион
5 августа, 14:29

Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Астраханской области выросло до 4

В Астраханской области количество заболевших лихорадкой Западного Нила, по последние данным, составляет четыре. Об этом в понедельник, 5 августа, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В эпидсезон 2024 года зарегистрировано четыре лабораторно подтверждённых случая лихорадки Западного Нила. В местах проживания и отдыха заболевших проведены противоэпидемические и энтомологические мероприятия", — отметили в ведомстве.

Двое из четырёх пострадавших госпитализированы. При этом тяжёлого течения заболеваний, как утверждается, нет.

Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 14
Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 14

Как сообщал Life.ru, 21 июля Роспотребнадзор заявил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в России, в частности, в Татарстане и Рязанской области. Все пациенты госпитализированы и получают медицинскую помощь в больницах. В то же время учёные забили тревогу из-за того, что опасное заболевание скоро нагрянет в Москву. Переносчиками вируса Западного Нила являются комары.

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Life.ru

Никита Осипов
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