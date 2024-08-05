Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Астраханской области выросло до 4
В Астраханской области количество заболевших лихорадкой Западного Нила, по последние данным, составляет четыре. Об этом в понедельник, 5 августа, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
"В эпидсезон 2024 года зарегистрировано четыре лабораторно подтверждённых случая лихорадки Западного Нила. В местах проживания и отдыха заболевших проведены противоэпидемические и энтомологические мероприятия", — отметили в ведомстве.
Двое из четырёх пострадавших госпитализированы. При этом тяжёлого течения заболеваний, как утверждается, нет.
Как сообщал Life.ru, 21 июля Роспотребнадзор заявил о единичных случаях лихорадки Западного Нила в России, в частности, в Татарстане и Рязанской области. Все пациенты госпитализированы и получают медицинскую помощь в больницах. В то же время учёные забили тревогу из-за того, что опасное заболевание скоро нагрянет в Москву. Переносчиками вируса Западного Нила являются комары.
Life.ru