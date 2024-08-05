Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Астраханской области выросло до 4

В Астраханской области количество заболевших лихорадкой Западного Нила, по последние данным, составляет четыре. Об этом в понедельник, 5 августа, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В эпидсезон 2024 года зарегистрировано четыре лабораторно подтверждённых случая лихорадки Западного Нила. В местах проживания и отдыха заболевших проведены противоэпидемические и энтомологические мероприятия", — отметили в ведомстве.

Двое из четырёх пострадавших госпитализированы. При этом тяжёлого течения заболеваний, как утверждается, нет.